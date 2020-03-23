Россияне начали сообщать о нарушающих карантин по коронавирусу соседях

Жители Свердловской области начали сообщать в Роспотребнадзор о своих соседях, которые должны находиться в карантине по коронавирусу, но нарушают режим изоляции. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских, передает «Интерфакс».

Он отметил, что алгоритм действий в отношении таких граждан уже обговорили с полицией. Если факт нарушения режима изоляции будет подтвержден, то нарушителей будут принудительно отправлять в обсерваторы (специальные помещения, предусматривающие комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий — прим. «Ленты.ру»).

По его словам, власти получают от правоохранительных органов данные «по всем гражданам, которые пересекают границу каким либо видом транспорта: самолетом, поездом или на личном автомобиле». В регионе определены контакты всех вернувшихся из-за рубежа местных жителей — более 1,6 тысячи человек. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Ранее 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что административная ответственность за нарушение правил карантина из-за коронавируса будет ужесточена в России. В «Единой России» анонсировали внесение в Госдуму законопроекта об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах.

По последним данным, число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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