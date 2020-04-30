Центр Москвы из-за самоизоляции сравнялся со спальными районами

Исторический центр Москвы за время самоизоляции потерял большую часть своих преимуществ в сферах торговли, услуг и в бытовом комфорте, а потом сравнялся со спальными районами города. При этом они, наоборот, не утратили свой потенциал в период карантина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Московского центра урбанистики.

В центральных районах Москвы осталось как минимум 20 процентов от прежнего набора услуг. В таких зонах исторической застройки проживает примерно 10 тысяч человек на квадратный километр. Тогда как в районах на окраинах, где плотность может достигать 30 тысяч человек на квадратный километр, есть больше озелененных пространств и просторных дворов. Также здесь практически нет заметных изменений в работе коммерческих площадок.

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Худшими районами Москвы для самоизоляции оказались Коньково, Зюзино, Котловка, Академический и Северное Бутово. Там низкий уровень инсоляции (низкий процент фасадов жилых домов, которые обращены к югу и юго-востоку), маленькая площадь дворов и плохая доступность коммерческих объектов.

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