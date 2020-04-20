Названы самые «послушные» во время карантина российские города — там лучше всего соблюдают режим самоизоляции. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Вероятно, законопослушность этих городов связана с самым строгим режимом, в том числе и с использованием цифровых пропусков. Также могло повлиять закрытие курортов.

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Кроме того, в первую десятку вошли Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь. Меньше всего изменили свой привычный жизненный уклад жители Новосибирска, Ярославля, Омска, Саратова и Волгограда.

В исследовании говорится и про траты, которые сократили россияне в связи с режимом самоизоляции. С конца марта 2020 года сильнее всего снизились расходы граждан на одежду (минус 93 процента), рестораны (минус 92 процента) и сети быстрого питания (минус 84 процента). При этом возросло количество онлайн-покупок в категориях «Все для дома» (плюс 239 процентов) и «Мебель» (плюс 199 процентов) по сравнению с февралем.

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