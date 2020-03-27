Мишустин поручил закрыть гостиницы и места массового отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Данное поручение рекомендует с 28 марта приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Тем же документом федеральным государственным органам поручается до 1 июня приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортных гостиницах. Также Мишустин поручил регионам приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
Помимо этого, глава кабмина поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса.
В Москве в эти дни должны закрыться места общественного питания, городские парки, торговые центры. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения