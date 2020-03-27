Мишустин поручил закрыть гостиницы и места массового отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Данное поручение рекомендует с 28 марта приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Тем же документом федеральным государственным органам поручается до 1 июня приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортных гостиницах. Также Мишустин поручил регионам приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

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Помимо этого, глава кабмина поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса.

В Москве в эти дни должны закрыться места общественного питания, городские парки, торговые центры. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

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