Названы любимые города российских олигархов

Названы города, где предпочитают жить российские олигархи. Топ списка, составленный журналом Forbes, возглавила Москва. По информации издания, из 200 богатейших бизнесменов страны в российской столице постоянно живут 120 человек, в том числе лидер рейтинга президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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На втором месте списка городов с наибольшим числом российских богачей оказался Лондон. В британской столице живут 13 человек из списка, в том числе входящий в первую десятку совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и богатейшая женщина страны, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В целом за границей проживают 44 российских миллиардера, в том числе десять — в США.

Среди российских городов помимо Москвы у состоятельных бизнесменов страны популярен Санкт-Петербург, где живут восемь участников списка Forbes. Среди них основной акционер банка «Россия» и владелец пакета акций «Согаза» Юрий Ковальчук.

Также по четыре богатейших российских предпринимателя проживают в Казани и Челябинске. Среди них совладельцы группы «ТАИФ» Айрат и Радик Шаймиевы, владелец «Южуралзолота» Константин Струков и основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников.

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