Названы наиболее разбогатевшие российские олигархи

Российский бизнесмен, создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев стал наиболее разбогатевшим предпринимателем страны в 2019 году. Об этом пишет Forbes.

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В рейтинг издание включает олигархов не с самой большой стоимостью активов, а тех, кто за год показал наибольший реальный доход. Как пишет издание, Андреев в 2019 году заработал 2,25 миллиарда долларов за продаже доли в холдинге MagicLab (объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen). Покупателем стал инвестиционный фонд Blackstone, компанию для сделки оценили в три миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга оказался владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров, чьи доходы составили два миллиарда долларов. Летом 2020 года он закрыл сделку по продаже баскетбольного клуба НБА Бруклин Нетс. На третье место издание поместило президента «Норильского никеля» и богатейшего человека России Владимира Потанина, чей доход в прошлом году составил 1,97 миллиарда долларов за счет дивидендов от основного актива.

В топ-5 также вошли главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин (заработал 1,57 миллиарда долларов), бизнесмен Аркадий Ротенберг (1,43 миллиарда долларов), председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (1,37 миллиарда), основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович (1,14 миллиарда), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (1,1 миллиарда), совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (1,03 миллиарда), основной акционер «Полюса» Сулейман Керимов (880 миллионов долларов).

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