В России сменился богатейший человек страны

Президент «Норникеля» Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes, сменив на первой строчке совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона.

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Состояние Потанина оценивается в 19,7 миллиарда долларов. В мировом рейтинге миллиардеров, который составляет журнал, он занимает 41-ю строчку. На втором месте среди богатейших россиян оказался главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние составляет 18,1 миллиарда долларов, в мировом рейтинге он занимают 45-ю позицию. Прошлогодний лидер среди россиян Леонид Михельсон в 2020-м оказался на третьей строчке с личным капиталом в 17,1 миллиарда долларов, а в глобальном списке Forbes он находится на 48-м месте.

В топ-10 самых богатых россиян также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (16,8 миллиарда долларов), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (15,2 миллиарда), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (14,4 миллиарда), основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (13,7 миллиарда), председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман (13 миллиардов), председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима» Андрей Мельниченко (12,5 миллиарда) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович (11,3 миллиарда).

Самым богатым человеком планеты признан основатель Amazon Джефф Безос. Он также является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает 100 миллиардов. На втором месте мирового списка основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние составляет 98 миллиардов долларов. Третью позицию занимает глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (76 миллиардов). В общей сложности в рейтинг Forbes в 2020 году вошли 2095 бизнесменов, в том числе 102 из России. Их совокупное состояние оценивается в восемь триллионов долларов.

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