В России сменилась богатейшая женщина страны

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук перестала быть богатейшей женщиной России. На первом месте рейтинга ее сменила вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Бакальчук заняла первое место в рейтинге в феврале 2020 года, когда ее состояние достигло 1,4 миллиарда долларов. На тот момент состояние Батуриной, которая многие годы являлась богатейшей женщиной страны, составляло 1,2 миллиарда, и она опустилась на вторую строчку.

Однако с началом экономического кризиса и падением рынков акции Wildberries, основного актива Бакальчук, подешевели на 23 процента. Ее состояние снизилось до 1 миллиарда долларов. В то же время состояние Батуриной почти не изменилось и осталось на отметке 1,2 миллиарда долларов, поскольку ее вложения диверсифицированы и в основном находятся за пределами России.

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