Названа новая богатейшая женщина России

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Об этом пишет Forbes.

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Состояние Бакальчук на 20 февраля 2020 года составило 1,4 миллиарда долларов, за год увеличившись на 400 миллионов долларов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов.

Новая оценка состояния Бакальчук произведена в связи с информацией о том, что ее крупнейший актив — интернет-магазин Wildberries — в 2019 году увеличил оборот на 88 процентов, до 223,5 миллиарда рублей. Бакальчук является единственным владельцем ретейлера.

При этом предпринимательница впервые вошла в рейтинг богатейших людей России только в 2018 году, когда ее состояние, по оценке Forbes, составило 600 миллионов долларов. В начале 2019 года она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России — 2019.

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