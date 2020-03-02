Названы главные владельцы золота России

В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла. В список, составленный журналом Forbes, вошли 17 человек.

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Первое место в рейтинге заняла семья миллиардера Сулеймана Керимова, которая контролирует крупнейшую золотодобывающую компанию России «Полюс». В 2019 году компания произвела 88 из 340 тонн золота, произведенного всеми золотопромышленниками страны (число является прогнозным). Доля семьи в производстве драгоценного металла составила почти 3 миллиарда долларов.

На втором месте оказался владелец «Южуралзолота» и Petropavlovsk Константин Струков. Его компании за год совокупно произвели 33 тонны золота, а доля предпринимателя в добыче составила 944 миллиона долларов. Третье место досталось компании Nordgold семьи Алексея Мордашова. Компания добыла 14 тонн золота в прошлом году, доля владельцев в производстве составила почти 600 миллионов долларов. В пятерку лидеров также вошли Александр Несис и партнеры с компанией Polymetal, Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и Андрей Козицын с компанией УГМК. Предприятия произвели 41 и 10 тонн металла соответственно.

Во вторую пятерку Forbes вошли Аркадий Большаков и партнеры с компанией «Павлик», Сергей Докучаев, Наталья Опалева и Валериан Тихонов с компанией GV Gold, Виктор Вексельберг с компанией «Золото Камчатки» и Владимир Христов с предприятием «Сусуманзолото». Список замыкают Евгений Швидлер, Роман Абрамович, Давид Давидович и Валерий Ойф с компанией Highland Gold.

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