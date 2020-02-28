Великобритания рекордно закупила золото в России

В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз, до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении. Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным. Более того, этот объем на треть больше количества золота, проданного во все страны мира за предыдущие три года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны. Почти все поставки идут в слитках, порядка девяти тысяч единиц.

Также Соединенное Королевство купило в России платину на сумму 936 миллионов долларов (двукратный рост) и серебро на сумму 100 миллионов долларов (рост в 2,5 раза). Однако именно золото стало крупнейшей статьей российского экспорта в Великобританию, обойдя даже нефть и нефтепродукты, которых продано на 3,4 миллиарда долларов.

Данные ФТС подтверждает и британская таможенная статистика, в которой указано, что за 2019 год Великобритания импортировала золота из России на 5,3 миллиарда долларов. Однако Управление национальной статистики отмечает, что на долю резидентов пришлось золота на сумму не более 368 миллионов долларов.

Расхождение возникло из-за того, что Британия является одним из крупнейших центров торговли золотом. Поэтому его покупателями в Лондоне могут стать инвесторы со всего мира, в том числе и главные импортеры — Индия и Китай.

В середине января на фоне потепления китайско-американских отношений, а также улучшения ситуации на Ближнем Востоке цены на золото начали снижение. Тогда эксперты предполагали, что главный защитный актив протестирует минимумы, но из-за ситуации с коронавирусом и обвала рынков по всему миру золото вновь начало расти по отношению к другим активам.

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