Мир перестал нуждаться в золоте

Инвесторы по всему миру перестали нуждаться в золоте в качестве резервного актива на фоне потепления китайско-американских отношений, а также улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Цена унции драгоценного металла снизилась с достигнутых недавно максимальных значений, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Цена февральского фьючерса на унцию золота на момент публикации равнялась 1549,1 доллара, снизившись на 0,67 процента по сравнению с данными закрытия предыдущей торговой сессии. Снижение по сравнению с уровнем прошлой недели, когда цены на драгметалл достигли максимума, составило 3,2 процента.

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Также зафиксирован отток вложений в золото со стороны торгуемых на бирже фондов (ETF) — за последние несколько дней он составил 20 тонн.

Снижение интереса к золоту связано с тем, что инвесторы перестали видеть в нем надежную защиту своих вложений на фоне международной напряженности, пишет Bloomberg. На текущей неделе ожидается подписание соглашения между США и Китаем, которое должно как минимум снизить напряженность в торговой войне. К тому же декабрьские данные статистической службы Китая свидетельствуют о возросшем выше ожиданий объеме экспорта из страны.

Помимо этого, напряженность на Ближнем Востоке, вызванная эскалацией конфликта между США и Ираном, спала после обращения американского президента Дональда Трампа к нации.

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