Редкий металл побил абсолютный рекорд стоимости золота

Стоимость палладия за год увеличилась на 54 процента и побила рекорд стоимости золота. По состоянию на четверг, 12 декабря, унция редкого металла стоит 1912,35 доллара. Как уточняет Bloomberg, его цена впервые поднялась выше исторически максимальной стоимости золота.

Абсолютный рекорд стоимости золота — 1911,6 доллара — был зарегистрирован в 2011 году, сейчас тройская унция золота стоит 1479,95 доллара. В частности, скачок стоимости палладия объясняется временной остановкой работы шахты в Южной Африке, которая сутки оставалась без электричества.

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Эксперты уверены, что металл только продолжить дорожать. Специалист по драгоценным металлам в Mitsubishi Corp U. K. Plc Джонатан Батлер, считает, что в 2020 году унция палладия будет стоить дороже двух тысяч долларов.

Палладий — один из наиболее редких элементов в земной коре, встречается как в виде самородков, так и в виде соединений с другими элементами. Палладий в промышленности применяется для очистки водорода, для производства большого количества аппаратуры (в том числе телевизоров), электроники, медицинских инструментов, зубных протезов и многих других вещей.

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