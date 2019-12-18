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Редкий металл побил исторический рекорд

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Цена на палладий достигла исторического максимума. В ходе торгов во вторник, 17 декабря, цена за унцию поднималась до максимальной отметки в 2000,5 доллара, сообщает Bloomberg.

Стоимость редкого металла за год выросла на 57 процентов, по данным аналитиков, сейчас на рынке наблюдается дефицит палладия. Эксперты не исключают, что в первой половине 2020-го, унция уже будет стоить 2,5 тысячи долларов. Быстрый рост цены обусловлен, в том числе, опасениями игроков рынка относительно поставок металла.

Ранее в декабре стоимость палладия побила рекорд золота, превысив отметку в 1912,35 доллара за унцию. Абсолютный рекорд стоимости золота — 1911,6 доллара — был зарегистрирован в 2011 году, сейчас тройская унция золота стоит 1479,95 доллара.

Большая часть добываемого палладия используется в машиностроительной отрасли при создании автомобильных катализаторов. Кроме того, в промышленности металл применяется для очистки водорода и производства большого количества аппаратуры (в том числе телевизоров), электроники, медицинских инструментов и зубных протезов.

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Предыстория: Редкий металл побил абсолютный рекорд стоимости золота
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