В Индии нашли огромное месторождение золота

В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили огромное месторождение золота, запас которого оценили в три тысячи тонн. Это в пять раз превышает запасы драгоценного металла страны, сообщает The Times of India.

Стоимость найденного золота оценили в 12 триллионов рупий (около 13 миллиардов долларов). В настоящий момент весь золотой резерв Индии составляет 626 тонн, отмечает издание.

Если информация ученых подтвердится, то Индия окажется второй в рейтинге стран с самым большим золотым запасом. По этому показателю она уступит только США, золотой запас которых оценивается в 8,1 тысячи тонн. Сейчас на втором месте по запасам золота находится Германия с 3,4 тысячи тонн металла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!