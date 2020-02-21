Доллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.

Долларовый индекс лондонской биржи ICE на момент публикации новости равняется 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести основных мировых валют. Нынешний показатель является наивысшим за последние три года. Достижение психологической отметки в 100 пунктов с большой вероятностью будет сопровождаться еще большим ажиотажем со стороны покупателей.

Опрошенные Bloomberg аналитики называют в качестве причины распространение в мире китайского коронавируса. Из-за него глобальная экономика и рынки отдельных стран несут убытки, а инвесторы начинают отказываться от рискованных активов, переключаясь на доллар как защитный механизм.

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Полной противоположностью доллару они называют японскую иену, котировки которой находятся на самом низком уровне с 2017 года из-за опасений о скорой рецессии национальной экономики.

Также экономисты указывают на еще один индикатор, означающий высокую вероятность скорого ралли (тенденции на рост котировок какого-либо актива) — так называемый золотой крест. Он возникает, когда скользящая средняя за последние 50 дней (сумма цен на закрытии торгов за последние 50 дней) превышает аналогичный показатель за последние 200 дней.

По состоянию на утро 21 февраля число заболевших коронавирусом COVID-2019 достигло 76,7 тысячи человек. Из них умерли 2,2 тысячи человек, полностью выздоровели 18,5 тысячи.

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