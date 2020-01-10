Доллар рухнул

Курс доллара США рухнул до минимумов за последний год. Как свидетельствуют данные Московской биржи, он снижался на 33 копейки до 60,96 рубля, в последний раз американская валюта стоила дешевле в апреле 2018 года.

Резкий рост рубля начался в 17:30, хотя последние два дня он умеренно снижался. Одновременно двухлетний минимум обновил евро — 67,65 рубля. По состоянию на 19:30 доллар скорректировался до 61,07 рубля, евро — до 67,87.

В первые торговые дни 2020 года российская валюта росла на фоне напряженности на Ближнем Востоке и опасений начала военного конфликта в регионе. В Минэкономразвития полагают, что тенденция роста сохранится в первой половине этого года. По итогам 2019-го рубль укрепился к доллару на 12,5 процента, в 2017-м — упал на 17,5 процента.

В ноябре прошлого года инвесторы начали считать рубль максимально стабильным с начала кризиса 2014-го. Тем не менее российская валюта остается в десятке самых волатильных среди валют развивающихся стран.

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