Предсказано будущее рубля

В будущие несколько месяцев рубль продолжит укрепляться. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам главы министерства Максима Орешкина, российская валюта будет укрепляться в первой половине 2020 года. Это произойдет при условии, что текущие ставки по кредитам сохранятся. Также продолжится тренд на закрепление уровня инфляции ниже 3 процентов.

По итогам прошлого года, рубль укрепился к доллару на 12,5 процента после ослабления на 17,5 процента годом ранее. По состоянию на 17:00 четверга, 9 января, доллар стоит 61,30 рубля, евро — 68,11.

В ноябре 2019-го российский рубль с точки зрения инвесторов выглядел максимально стабильным с начала кризиса 2014 года. Российская валюта находится в десятке самых волатильных среди валют развивающихся стран.

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