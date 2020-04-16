Коронавирус лишил российских олигархов десятков миллиардов долларов

Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире в 2020 году, лишила российских олигархов десятков миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

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Как поясняет издание, в конце 2019 года российский рынок стабильно рос, а суммарное состояние 200 богатейших россиян, по предварительным оценкам, превышало рекордные 499 миллиардов долларов. Однако после мартовского обвала рынка совокупное состояние российских олигархов сократилось в общей сложности на 40 миллиардов долларов и составило 456 миллиардов.

Богатейшим человеком России в 2020 году, по версии Forbes, стал президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние составило 19,7 миллиарда долларов. На втором месте оказался главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин (18,1 миллиарда). На третье место издание поместило совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (17,1 миллиарда).

Последний вместе с другим совладельцем компании — Геннадием Тимченко — оказался лидером рейтинга российских олигархов по потерям. За год он недосчитался 6,9 миллиарда долларов. Тимченко потерял 5,7 миллиарда.

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