Названы самые обедневшие российские олигархи

Список самых обедневших за год российских олигархов возглавили совладельцы «Новатэка» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes, который ежегодно составляет рейтинг самых богатых людей мира.

Материалы по теме Кук с ним История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс На покой Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше

Так, Леонид Михельсон, который в прошлом году лидировал в списке богатейших россиян, потерял 6,9 миллиарда, а его состояние сократилось до 17,1 миллиарда. В результате он потерял первое место в рейтинге и опустился на третью позицию. Геннадий Тимченко за год потерял 5,7 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 14,4 миллиарда.

В тройку самых обедневших российских миллиардеров также вошел совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал после обвала нефти из-за развала сделки ОПЕК+ сократился на 5,5 миллиарда долларов. В настоящее время он оценивается в 15,2 миллиарда.

Ранее сообщалось, что список богатейших россиян в 2020 году возглавил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается журналом в 19,7 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает 41-ю строчку. Богатейшим человеком мира по версии Forbes является основатель Amazon Джефф Безос.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!