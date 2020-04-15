Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса. В них будет наблюдаться ситуация некоторого демонтажа доминирования государства в публичных практиках. Об этом в интервью РИА Новости рассказал социолог и урбанист Петр Иванов.
По его словам, в России возникнет переосмысление муниципальной деятельности, поскольку большая часть мест, где люди вместе собираются, — это муниципальные учреждения, а там больше всего сильна государственная ответственность. «Еще в силе кружки и секции, которым сложно перестраиваться. Коммерческий клуб сможет проводить занятия на летней площадке, а муниципальному клубу просто запрещено», — говорит урбанист.
«Нам стоит бояться не вируса, а среды, которая позволяет неконтролируемо распространяться вирусу, а именно такая среда у стандартного мегаполиса типа Сингапура и Москвы. В Москве невозможно уследить, кто с кем контактировал — все со всеми», — поделился Петров. Он напомнил о «городах-садах», способствующих равномерному расселению.
Также исследователь рассказал о концепции «счастливого конца света», когда определенная часть жителей района берет на себя ответственность за него и наводит свои адекватные порядки. Таким людям даже конец света не страшен — они сами регулируют свой быт и решают сложные ситуации.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что только 27 процентов российских городов могут считаться благоприятными для жизни граждан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения