Москвичи перестали бежать из города

С конца марта популярность съемных дач в Московской области снижается — москвичи постепенно перестают бежать за пределы столицы, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, быстрое распространение коронавируса подстегнуло спрос на съемные загородные дома в Подмосковье, но активность арендаторов была чрезвычайно высокой лишь до запуска режима самоизоляции в Москве. «Пик спроса пришелся на 28 марта, когда количество просмотров объявлений [об аренде дач] в день оказалось в семь раз больше, чем в ту же дату годом ранее. Однако после объявленного режима самоизоляции — обязательного для всех жителей города и области — активность клиентов стала снижаться», — указывают аналитики.

31 марта (спустя три дня после рекорда месяца) спрос оказался выше только в четыре раза. «Таким образом, пик спроса на загородную недвижимость в аренду прошел. Ограничения на передвижение по городу и области уменьшают возможности поиска дома», — поясняют в ЦИАН.

Ранее, в марте, сообщалось, что ставки аренды загородной недвижимости в России могут в ближайшем будущем существенно увеличиться: их росту должен был способствовать всплеск востребованности съемных дач, произошедший из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многих стран.

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