Россиянин выставил на продажу «идеальное убежище» от коронавируса

На Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье выставлен на продажу коттедж, предназначенный желающим спрятаться от коронавируса. Владелец дома позиционирует его как идеальное убежище от дураков, пандемий и городского шума. Объявление размещено в базе ЦИАН.
Общая площадь двухэтажного объекта — 528 квадратных метров, он расположен в 20 километрах от МКАД. «Есть озеро, можно ловить рыбу, от голода не помрете, — обещает россиянин. — На огороде можно выращивать витаминные овощи и разную полезную траву. Пандемия и COVID 19, COVID 19 PRO, COVID 19. 2.0. туда просто боятся залетать. Высокие заборы образуют идеальный барьер для вирусов, эффективнее в 100 раз, чем марлевые маски. Можно жарить не только шашлык. Природа способствует уединению, духовному росту и эффективным философским размышлениям».
Кроме того, согласно объявлению, дом «повышает фертильность и мужскую силу». В коттедже четыре спальни (каждая со своей ванной комнатой и гардеробной), гостиная, кухня-столовая, гардеробная, серверная комната, гостевой санузел, кабинет, постирочная и веранда, крытый паркинг на два автомобиля.
Дом полностью меблирован и готов к заселению, его стоимость в объявлении, размещенном собственником, — более 268 миллионов рублей. При этом в базе ЦИАН есть объявление о продаже того же дома, но уже за 98,8 миллиона рублей.
Ранее в марте сообщалось, что ставки аренды загородной недвижимости в России могут в ближайшем будущем существенно увеличиться: их росту будет способствовать всплеск спроса на съемные дачи, произошедший из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многих стран.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения