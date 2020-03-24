В России нашли способ зачистить улицы от коронавируса

К борьбе с распространением коронавируса в России могут привлечь беспилотные автомобили, оснащенные системой распыления для дезинфекции городских пространств. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель проекта «Автонет» Ярослав Федосеев.

Эксперт пояснил, что беспилотники могут передвигаться по улицам без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством все вокруг. «По сути, это обычный беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления», — уточнил Федосеев. По его словам, разработка машины займет несколько месяцев и не потребует существенных затрат.

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Аналогичный способ зачистки улиц уже используется в китайской провинции Хубэй, отметил Федосеев. В России решение о создании специального автомобиля-дезинфикатора пока не принято.

По состоянию на 23 марта в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, 71 — за последние сутки. 17 человек выздоровели. Более половины зараженных нашли в столице. Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу.

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