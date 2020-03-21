Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для победы над коронавирусом. Он заявил, что все страны мира должны объединить свои усилия, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», — пояснил пресс-секретарь. Он добавил, что вместе все страны смогут взять под контроль распространение коронавируса.

Так Песков прокомментировал решение президента России Владимира Путина помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса, принятое ранее 21 марта. Сообщалось, что Россия направит в Италию бригады российских медиков, поставит средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

По последним данным, в России зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире количество инфицированных превысило 297 тысяч. Более 12,7 тысячи человек умерли, 91540 — излечились.

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