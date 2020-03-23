Целый подъезд закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом россиянина

Жители целого подъезда в жилом многоквартирном доме в Хабаровске отправлены на карантин после обнаружения у одного из жильцов коронавирусной инфекции. Сам заболевший госпитализирован. Об этом рассказала заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ирина Зубун, сообщает РИА Новости.

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Замминистра здравоохранения края Ирина Филимончикова добавила, что в закрытом на карантин подъезде запрещено выходить из квартир, продукты россияне могут получать от родственников и волонтеров. Коммунальщики провели дезинфекцию помещения.

Ранее в городе четырех прилетевших из Европы поместили в больницу с вирусом. Они чувствуют себя удовлетворительно, заболевание протекает в легкой форме.

По последним данным, в России зафиксировано 367 случаев заражения, половина (191 человек) находится в Москве. 16 человек выздоровели и выписаны из клиник.

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