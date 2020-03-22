Информацию о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России опровергли

В России не планируют ужесточать карантин из-за распространения коронавируса. С таким опровержением появившихся ранее сообщений выступил в воскресенье, 22 марта, источник РИА Новости в информационно-коммуникационном центре при координационном совете кабмина по борьбе с коронавирусом.
По словам собеседника агентства, информация, озвученная источником в российском правительстве, не соответствует действительности.
Ранее 22 марта РИА Новости со ссылкой на правительственный источник сообщило, что российские власти задумались о введении в стране более решительных мер для противостояния дальнейшему распространению инфекции. Как отмечал собеседник агентства, в настоящее время скорость распространения коронавируса в России математически соответствует той, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции, из-за чего руководство страны рассматривает возможность ужесточения карантина.
По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения