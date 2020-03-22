Более 50 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса

Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отмечается, что всего с начала 2020 года под наблюдение попали более 104 тысяч жителей страны.

21 марта сообщалось, что в Москве изолировали шесть тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Отмечалось, что подобные меры призваны обеспечить столичным властям дополнительное время на перестройку работы городской инфраструктуры, в частности медицинской.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

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