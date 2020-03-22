Собянин успокоил москвичей на фоне распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил жителей столицы, заявив, что городские магазины располагают достаточным запасом продовольственных товаров, а московский метрополитен власти закрывать не планируют даже на фоне распространения коронавируса. Об этом он сообщили в воскресенье, 22 марта, в эфире телеканала «Россия-1».

«У нас на складах достаточно продовольствия, поэтому проблемы я не вижу», — подчеркнул градоначальник. Он признал, что в настоящее время среди москвичей все еще наблюдается повышенный спрос на продукты, однако постепенно он начинает спадать.

Мэр также заверил, что власти не будут закрывать метро ни при каких обстоятельствах. «Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — пояснил Собянин, отметив, что все слухи, распространяемые на эту тему, являются «чушью и глупостями».

21 марта стало известно, что Роспотребнадзор обязал временно закрыть в Москве фитнес-клубы, бассейны и аквапарки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Также с 21 марта по 12 апреля в городе будут закрыты все школы и колледжи. Кроме того, в столице действует запрет на проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

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