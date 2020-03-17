Мэрия Москвы опровергла информацию о закрытии города на карантин

Информация о закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — добавила Ракова.

Ранее 17 марта газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии и правительству России, сообщила, что в Москве в ближайшее время может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Как стало известно изданию, режим предусматривает прекращение работы общественного транспорта, в том числе метро, закрытие въезда в город, остановку работы предприятий и организаций, а также введение комендантского часа. Неназванный сотрудник правоохранительных органов объяснил газете, что режим ЧС может быть объявлен при превышении определенного числа заболевших, но «сейчас оно официально еще далеко от этого порога».

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В Кремле 16 марта заявили, что не видят необходимости введения в России режима ЧС из-за распространения коронавируса. «Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. На три недели закрыты государственные школы, также запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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