В Москве опровергли слухи о закрытии столицы

Заммэра столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала слухи о закрытии города на карантин. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — добавила Ракова.

Ранее во вторник, 17 марта, «Ведомости» со ссылкой на своим источники написали, что в Москве может быть введен режим ЧС, в рамках которого будет прекращена работа общественного транспорта.

Материалы по теме Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса В Москве закрывают школы, запрещают мероприятия и просят пожилых оставаться дома

В пресс-службе мэрии и в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса не стали комментировать эту информацию, отмечают «Ведомости». Неназванный сотрудник правоохранительных органов объяснил газете, что режим ЧС может быть объявлен при превышении определенного числа заболевших, но «сейчас оно официально еще далеко от этого порога».

В Кремле 16 марта заявили, что не видят необходимости введения в России режима ЧС из-за распространения коронавируса. «Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. На три недели закрыты государственные школы, также запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!