Стало известно о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России

Стало известно, что власти России задумались об ужесточении в стране карантина на фоне распространения коронавируса и склоняются к принятию решительных мер по выявлению и дальнейшей изоляции граждан, контактировавших с зараженными. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве.

По словам собеседника агентства, в настоящее время скорость распространения инфекции в России математически соответствует той, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции. «Это прирост от 27 до 33 процентов ежедневно при сопоставимом количестве заболевших», — уточнил он.

Источник отметил, что пока у России есть запас времени, чтобы принять жесткие, но необходимые меры и выйти на траекторию стран, которым удается относительно успешно сдерживать коронавирус — Японии, Южной Кореи и Сингапура. Собеседник агентства также подчеркнул, что меры должны быть «действительно решительными», и добавил, что российские власти продолжают тщательно изучать международный опыт.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

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