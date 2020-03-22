Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт. Об этом «Звезде» рассказал иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Он напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение к поверхностям, на которых оказался вирус, и последующий контакт с лицом. В связи с этим инфекционист порекомендовал избегать транспорт, где максимальная «скученность» людей, так как шанс дотронуться до «грязных» предметов там будет выше.
По словам Викулов, наиболее безопасным считается личный транспорт, затем следует такси. При этом он призвал не «создавать панику» по поводу общественного транспорта. Так, в метро будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха, а в наземном транспорте все поверхности регулярно обрабатываются специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.
Также отмечается, что в общественном транспорте уже стало передвигаться меньше пассажиров из-за рекомендаций самоизолироваться и сократить контакты. Так, многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, а школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения. После введения этих мер в метро стало на треть меньше пассажиров.
По данным на 22 марта, общее число зараженных в России составляет 367 человек, большинство из них — 191 — находятся в Москве. Более 50 тысяч человек по всей стране остаются под медицинским наблюдением. Все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. В мире коронавирус диагностирован у более чем 311 тысяч человек в 169 странах.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения