Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт. Об этом «Звезде» рассказал иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение к поверхностям, на которых оказался вирус, и последующий контакт с лицом. В связи с этим инфекционист порекомендовал избегать транспорт, где максимальная «скученность» людей, так как шанс дотронуться до «грязных» предметов там будет выше.

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По словам Викулов, наиболее безопасным считается личный транспорт, затем следует такси. При этом он призвал не «создавать панику» по поводу общественного транспорта. Так, в метро будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха, а в наземном транспорте все поверхности регулярно обрабатываются специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

Также отмечается, что в общественном транспорте уже стало передвигаться меньше пассажиров из-за рекомендаций самоизолироваться и сократить контакты. Так, многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, а школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения. После введения этих мер в метро стало на треть меньше пассажиров.

По данным на 22 марта, общее число зараженных в России составляет 367 человек, большинство из них — 191 — находятся в Москве. Более 50 тысяч человек по всей стране остаются под медицинским наблюдением. Все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. В мире коронавирус диагностирован у более чем 311 тысяч человек в 169 странах.

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