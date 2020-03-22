В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы. Об этом сообщает оперштаб столицы в своем Telegram-канале.

В настоящее время заразившиеся находятся под медицинским наблюдением. В штабе отметили, что круг близких контактов заболевших установлен. Также выявили пассажиров рейсов, которым летели зараженные.

В общей сложности в столице зафиксирован 191 случай заболевания.

Ранее 22 марта РИА Новости со ссылкой на правительственный источник сообщило, что российские власти задумались о введении в стране более решительных мер для противостояния дальнейшему распространению инфекции.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!