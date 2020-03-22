В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.

Так, по словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет. При этом некоторые предприниматели даже сформировали листы ожидания, которые расписаны на восемь месяцев вперед.

Как рассказал один из собеседников издания, его семье удалось приобрести один аппарат ИВЛ, однако он надеется в дальнейшем купить еще два. Он уточнил, что стоимость оборудования составляет порядка 1,8 миллиона рублей.

Ранее в марте нейрохирург московского Научного центра неврологии Алексей Кащеев сообщил, что богатые россияне начали оборудовать для себя персональные VIP-реанимации на случай коронавируса и обращаются медикам с письменной просьбой проконсультировать их, какие именно аппараты нужно приобрести.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

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