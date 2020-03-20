Богатые россияне захотели себе VIP-реанимации на случай коронавируса

Богатые россияне захотели оборудовать для себя персональные VIP-реанимации. Их представители пишут медикам и просят проконсультировать, какие именно аппараты нужно закупить, написал в Facebook нейрохирург московского Научного центра неврологии Алексей Кащеев.
«Только вот [педиатр] Федор Катасонов написал, что сильные мира сего ищут себе персональные аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких — прим. «Ленты.ру») — уже и мне пишут. Через знакомых знакомых».
Кащеев процитировал сообщение, из которого следует, что «одна очень богатая компания хочет организовать у себя комнату а-ля "реанимация"».
«Дано: офисное помещение, в котором хотят сделать помещение для нахождения больных коронавирусом, — пересказал врач сообщение. — Условно для поддержания пациентов средней-тяжелой формы (не критичной), ИВЛ и что еще надо. Так вот, список того что надо закупить есть. Нужна консультация, чтобы специалист посоветовал что реально нужно, что можно исключить, что упустили». Кроме того, по его словам, его попросили посоветовать «удобные модели».
«А что, спрос рождает предложение, даже ссылку на аппарат ИВЛ уже прислали, — иронизирует Кащеев. — Специально для коронавируса, как видно; поди, еще в 80-е разработали, можно руководить компанией непосредственно в режиме вентиляции CPAP (в режиме искусственной вентиляции легких — прим. «Ленты.ру»)». Он приложил скриншот с неким «аппаратом респираторной поддержки при коронавирусной инфекции» за 240 тысяч рублей, про который его спросили.
При этом врач отметил, что в случае эпидемии персональная «вундервафля» не спасет даже в офисе очень богатой компании, «зато позабавит судмедэксперта».
Ранее главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко предположил, что эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, когда сезон закончится, если будет «итальянский» сценарий, благоприятным развитием станет окончание эпидемии в сентябре.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения