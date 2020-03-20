Ситуацию с коронавирусом в Италии объяснили непотребством в здравоохранении

В Италии тяжелая ситуация с коронавирусом, потому что система здравоохранения в стране находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».
Он заявил, что в Италии не хватает больничных коек, поэтому зараженных граждан оставляют дома. Кроме того, отмечается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких, необходимых для пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией. Онищенко считает, что Италия должна сделать серьезные выводы, «потому что ситуация будет повторяться». «Сегодня коронавирус, завтра — не менее опасный, даже более опасный грипп», — объяснил он.
Депутат Госдумы также отметил, что россияне, проживающие в Италии, были вынуждены вернуться на родину, чтобы получить лечение.
Ранее о критической ситуации в стране рассказала хирург из больницы итальянского Бергамо. По ее словам, в больницах не хватает необходимых средств для помощи пациентам. Она рассказала, что у врачей нет инструментов для оказания помощи всем пациентам, есть только средства защиты.
По последним данным, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу, свыше 3,4 тысячи человек умерли. Таким образом, Италия обогнала Китай по числу жертв от коронавируса.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения