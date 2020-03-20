Ситуацию с коронавирусом в Италии объяснили непотребством в здравоохранении

В Италии тяжелая ситуация с коронавирусом, потому что система здравоохранения в стране находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

Он заявил, что в Италии не хватает больничных коек, поэтому зараженных граждан оставляют дома. Кроме того, отмечается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких, необходимых для пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией. Онищенко считает, что Италия должна сделать серьезные выводы, «потому что ситуация будет повторяться». «Сегодня коронавирус, завтра — не менее опасный, даже более опасный грипп», — объяснил он.

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Депутат Госдумы также отметил, что россияне, проживающие в Италии, были вынуждены вернуться на родину, чтобы получить лечение.

Ранее о критической ситуации в стране рассказала хирург из больницы итальянского Бергамо. По ее словам, в больницах не хватает необходимых средств для помощи пациентам. Она рассказала, что у врачей нет инструментов для оказания помощи всем пациентам, есть только средства защиты.

По последним данным, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу, свыше 3,4 тысячи человек умерли. Таким образом, Италия обогнала Китай по числу жертв от коронавируса.

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