16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

В Москве 16-летняя девушка вылечилась от коронавируса. Об этом рассказала заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, девушку уже выписали из больницы. «Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — подчеркнула она.

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Выздоровевшая москвичка недавно вернулась в Россию из Италии. Вместе с ней в больницу доставили ее мать, однако у женщины инфекция не подтвердилась. Девушка прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции в специальном боксе. Состояние пациентки оценивалось как удовлетворительное. Отец девушки сейчас находится под наблюдением врачей.

Ракова сообщила, что первый вылечившийся от коронавируса пациент был выписан из инфекционной больницы 7 марта.

По последним данным, в России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве.

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