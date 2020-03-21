Канадский хоккеист испугался заболеть коронавирусом в России

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Найджел Доус рассказал о страхе заболеть коронавирусом в России. Его слова приводит Winnipeg Sun.

Доус вспомнил, как переживал вместе со своей семьей, что не сможет покинуть пределы России. Он отметил, что купил билеты на первый доступный рейс. «Дома нам намного комфортнее. Самым большим стрессом было бы заболеть в России или попасть на карантин. Непонятно, какого рода помощь они могут оказать, как собираются бороться. Так что для нас было огромным облегчением вернуться домой», — посчитал хоккеист.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены соревнования по всему миру. В частности, мера коснулась КХЛ.

Во всем мире коронавирусом заразились 258,4 тысячи человек, более 11,2 тысячи умерли, а 87,3 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!