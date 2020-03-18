Клуб КХЛ поставил ультиматум лиге из-за коронавируса

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» готов сняться с плей-офф Кубка Гагарина, если лига не остановит розыгрыш. Заявление казанцев размещено на сайте клуба.

В заявлении подчеркивается, что «Ак Барс» уже обратился к КХЛ с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении сезона без определения победителя Кубка Гагарина.

В распоряжении «Чемпионат.com» оказалась полная версия обращения казанского клуба, в котором содержится ультиматум. «Ак Барс» уведомляет лигу о том, что сохраняет за собой право на одностороннее снятие с плей-офф в том случае, если турнир возобновится после 10 апреля.

КХЛ приостановила сезон из-за угрозы распространения коронавируса. Финский «Йокерит» уже снялся с плей-офф.

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