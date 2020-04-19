Пропускной режим введут в еще одном российском городе-миллионнике

В еще одном российском городе-миллионнике — Ростове-на-Дону — будет введен пропускной режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Разрешения будут необходимы как для въезда в город, так и для перемещения внутри него. Их смогут получить те работники и предприниматели, чья деятельность не была приостановлена в связи с коронавирусом.

Пропуски будут действительны только по предъявлении паспорта или удостоверения личности. Использовать их можно будет только для передвижения на работу и обратно, подчеркнули в правительстве.

Выдавать пропуски будет администрация Ростова-на-Дону через работодателей на основе их заявок. Разрешения начнут действовать с 23 апреля, оформить их необходимо с 20 по 22 апреля.

С 15 апреля пропускной режим действует в Москве. Пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения в столице до 1 мая.

По информации на сайте Ростова-на-Дону, население города превышает один миллион человек.

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