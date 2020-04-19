Пропускной режим введут в еще одном российском городе-миллионнике

В еще одном российском городе-миллионнике — Ростове-на-Дону — будет введен пропускной режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Разрешения будут необходимы как для въезда в город, так и для перемещения внутри него. Их смогут получить те работники и предприниматели, чья деятельность не была приостановлена в связи с коронавирусом.
Пропуски будут действительны только по предъявлении паспорта или удостоверения личности. Использовать их можно будет только для передвижения на работу и обратно, подчеркнули в правительстве.
Выдавать пропуски будет администрация Ростова-на-Дону через работодателей на основе их заявок. Разрешения начнут действовать с 23 апреля, оформить их необходимо с 20 по 22 апреля.
С 15 апреля пропускной режим действует в Москве. Пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения в столице до 1 мая.
По информации на сайте Ростова-на-Дону, население города превышает один миллион человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения