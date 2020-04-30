Назван самый экологичный город мира

Австрийская Вена возглавила список самых зеленых и экологически чистых городов мира. Рейтинг составила консалтинговая компания Resonance Consultancy, передает Lonely Planet.

Как отмечается, компания использовала свою методологию, чтобы выявить города, прокладывающие путь к экологичному будущему. Критериями выбора стали количество зеленых насаждений, мест для прогулок горожан, а также уровень загрязнения воздуха.

Вену признали самым зеленым городом мира благодаря множеству парков и развитому общественному транспорту: многие местные жители отказались от личных автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

На втором месте рейтинга оказался Мюнхен с инновационной системой скоростного общественного транспорта, уменьшившей количество автомобилей горожан, а на третьем — Берлин с множеством зеленых общественных мест и парков. Кроме того, жителей города признали разумными потребителями ресурсов, использующих в быту минимальное количество воды.

Четвертое место занял Мадрид, где много зеленых насаждений и удобная инфраструктура для пешеходов, а пятое — Сан-Паулу с обилием фермерских рынков с натуральными продуктами.

Также в список самых зеленых городов вошли Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.

Ранее был назван самый дорогой город Европы для аренды жилья. Им оказался Лондон: съемный дом с тремя спальнями в среднем ценовом диапазоне обойдется туристу примерно в 5,3 тысячи евро в месяц (439 тысяч рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!