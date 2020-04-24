В национальный проект «Экология» внесли изменения

В федеральный проект «Комплексное обращение с отходами» нацпроекта «Экология» внесли обязательство по вывозу отходов 90 процентов населения страны. Об этом заместитель главы Минприроды России Константин Румянцев сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Снижения охвата оказания услуги из-за тяжелой ситуации, связанной с коронавирусом, ни в коем случае у нас произойти не должно», — подчеркнул Румянцев.

Изменения в нацпроект также были внесены для осуществления антикризисных мер поддержки. Часть денег, которые предполагалось направить на инвестиционные проекты, используют как невозвратную финансовую поддержку региональных операторов по вывозу мусора.

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23 апреля сообщалось, что власти направят средства на 2020 год федерального проекта «Комплексное обращение с отходами» на помощь региональным операторам. Ранее ассоциация компаний по работе с отходами «Чистая страна» попросила власти о финансовой помощи из-за плохой собираемости платежей за вывоз отходов — это грозит банкротством регоператоров.

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» входит в национальный проект «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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