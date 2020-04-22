Технологию сохранения Байкала выберут к середине лета

Отбор наилучшей технологии ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет проведен до 1 июля. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии России.

Экспертный отбор лучшей технологии поручил провести глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Чиновник указал на необходимость скорейшего старта работ по ликвидации отходов.

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что его регион готов привлечь к отбору Сибирское отделение Российской академии наук для проведения экспертизы.

В марте Кобылкин сообщил, что часть работ по оздоровлению Байкала уже началась, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций при паводках.

Ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината предусмотрена проектом «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

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