Власти определились с антикризисными мерами в борьбе с отходами

Власти направят средства на 2020 год федерального проекта «Комплексное обращение с отходами» на помощь региональным операторам. Об антикризисной мере сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Константин Румянцев, передает ТАСС.

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По словам Румянцева, власти определились с двумя антикризисными мерами — межбюджетные трансферты субъектам России для обеспечения устойчивой работы региональных операторов и возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, который будут выдаваться или уже были выданы региональным операторам по льготной ставке.

Ранее ассоциация компаний по работе с отходами «Чистая страна» попросила власти о финансовой помощи из-за плохой собираемости платежей за вывоз отходов. Отмечалось, что это грозит банкротством региональных операторов.

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» входит в национальный проект «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

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