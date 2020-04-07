Российский регион начал ликвидацию крупной свалки

В северном кластере Свердловской области приступили к ликвидации крупнейшей стихийной свалки площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики российского региона, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Свалка расположена в полукилометре от села Петрокаменское Горноуральского городского округа. Отмечается, что мусор на ней копился около пяти лет.

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«Мы выполняем свои обязательства в рамках национального проекта "Экология". Одна из важнейших его задач — последовательная ликвидация несанкционированных свалок. Но навести порядок — это только половина дела. Вторая половина — в сознательности местных жителей», — отметил Федор Потапов, глава регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, занимающегося ликвидацией. Он выразил надежду на то, что после окончания работ местные жители перестанут выбрасывать мусор в неположенном месте.

В марте в Министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут себя недостаточно обязательств для достижения целей нацпроекта «Экология». В проекте определены основные показатели, которые власти собираются достичь в рамках реформы, запущенной в январе 2019 года. Ее главные задачи — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов.

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