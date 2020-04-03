Власти рассмотрят новые меры финансовой поддержки мусорных операторов

Правительство России рассматривает возможности финансовой поддержки региональных мусорных операторов в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«В условиях самоизоляции и удаленной работы объемы мусора увеличиваются, что накладывает дополнительную нагрузку на региональных операторов», — объяснили представители вице-премьера.

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Финансовая поддержка необходима, чтобы не допустить мусорного коллапса в новых условиях. Однако субсидии должны выделяться тем операторам, которым они действительно нужны: «Первая мера поддержки — субсидия регионам пропорционально объему вывезенного мусора от среднего значения. Сейчас готовится методика расчетов исходя из нагрузки на каждый из регионов».

Власти также рассматривают иные механизмы поддержки — отсрочку платежей за топливо и дешевые кредиты.

Отмечается, что в Подмосковье за первые дни режима самоизоляции оператор вывез в среднем на 25 процентов больше бытовых отходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте в Министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут себя недостаточно обязательств для достижения целей нацпроекта «Экология». В проекте определены основные показатели, которые власти собираются достичь в рамках реформы, запущенной в январе 2019 года. Ее главные задачи — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов.

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