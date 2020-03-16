Власти объявили о нехватке мусорных баков в России

Руководитель министерства природы России Дмитрий Кобылкин попросил у министерства финансов средства на обеспечение регионов контейнерами для мусора. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что регионам требуется около 12 миллиардов рублей на закупку и установку баков, предназначенных как для раздельного, так и смешанного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

В министерстве природы подчеркнули, что о необходимости закупки контейнеров для раздельного сбора мусора заявило чуть более половины регионов. На это Минфин попросили выделить 2,97 миллиарда рублей. Нехватка контейнеров для смешанного сбора на 2019 год достигла 750 тысяч штук по стране, на их закупку потребуется около 9 миллиардов рублей, отметили в ведомстве.

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О необходимости выделить федеральные средства на контейнерные площадки для отходов в регионах в феврале заявил глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов. «Сейчас контейнерные площадки, особенно в сельской местности, из-за нехватки современных контейнеров больше похожи на свалки, навалы мусора. Они похожи на форменное убожество», — заявил он журналистам.

5 марта в министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут себя недостаточно обязательств для достижения целей нацпроекта «Экология».

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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