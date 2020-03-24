Власти определили меры борьбы с мусорным коллапсом из-за коронавируса

Руководитель министерства природы России Дмитрий Кобылкин поручил в срочном порядке разработать меры господдержки регионам по обращению с отходами. Их представят министру до конца недели, сообщили в ведомстве во вторник, 24 марта, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Министр потребовал подготовить пакет мер, предусматривающий безвозмездные и возмездные модели финансовой помощи региональным операторам, занимающимся отходами. Меры должны быть как стимулирующими, так и антикризисными. Для недопущения банкротства операторов был разработан проект, в рамках которого им предложат господдержку в виде льготных займов и других субсидий.

В ведомстве отметили, что еще один проект субсидий, связанный с приобретением регионами мусорных баков для раздельного сбора мусора, уже находится на согласовании в Минфине России.

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Помимо этого государственная компания «Российский экологический оператор» (РЭО) прорабатывает предложения поддержки инвесторов в проектах, связанных с обработкой и утилизацией отходов. Отмечается, что в компании предложили обнулить НДС по всей цепочке обращения с бытовыми отходами для поддержки отрасли в условиях роста неплатежей за вывоз мусора. Ухудшение финансовой ситуации в компании связали с пандемией коронавируса. «Риски возникновения мусорного коллапса в текущих условиях недопустимы, а пережить снижение платежей без дополнительной господдержки многие операторы просто не способны», — заявили в пресс-службе РЭО.

Ранее ассоциация компаний по работе с отходами «Чистая страна» попросила власти о финансовой помощи из-за плохой собираемости платежей за вывоз отходов. Это грозит банкротством некоторых региональных операторов.

До этого, в марте в Министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут себя недостаточно обязательств для достижения целей нацпроекта «Экология». В проекте определены основные показатели, которые власти собираются достичь в рамках реформы, запущенной в январе 2019 года. Ее главные задачи — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов.

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