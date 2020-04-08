​Компании по вывозу мусора получат компенсации из-за карантина

Правительство России согласовало для компаний по вывозу мусора компенсации непредвиденных расходов из-за введения режима самоизоляции. Об этом заявили в пресс-службе вице-премьера страны Виктории Абрамченко, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается. что подобная мера позволит не допустить мусорных коллапсов в условиях карантина. По словам Абрамченко, риски в работе региональных операторов возможны из-за увеличения количества отходов. Размер помощи будет будет рассчитываться из того объема, на который количество фактически образуемых отходов превысит норматив тарифа оператора.

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3 апреля сообщалось, что власти рассматривают возможности финансовой поддержки региональных мусорных операторов в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что среди других мер поддержки правительство изучает отсрочку платежей за топливо и дешевые кредиты.

В марте в Министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут себя недостаточно обязательств для достижения целей нацпроекта «Экология». В проекте определены основные показатели, которые власти собираются достичь в рамках реформы, запущенной в январе 2019 года. Ее главные задачи — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов.

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